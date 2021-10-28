ЯНАО вышел на второе место в РФ по тратам на борьбу с ковидом

Более одного триллиона рубле потратили в прошлом году регионы на борьбу с ковидом. В основном деньги ушли на здравоохранение, соцобеспечение населения, а также на поддержку представителей малого и среднего бизнеса, сообщает издание news.ru со ссылкой на данные Счётной палаты по госдолгу регионов.

Общий объем дополнительных расходов, обусловленных реализацией в регионах мероприятий по предотвращению последствий коронавирусной инфекции, в 2020 году составил 1 093,6 млрд руб., – говорится в тексте.

Расходы в расчёте на одного человека заметно различаются по регионам. Тройку лидеров составили Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Москва. В них расходы на одного человека составили 32,1 тысячи, 29 тысяч и 27,1 тысячи рублей соответственно.

Самый низкий показатель у Чечни – 2,4 тысячи рублей. В Брянской, Липецкой и Орловской областях, а также в Краснодарском крае объём расходов составил по 2,6 тысячи рублей на человека.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 28.10.21

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