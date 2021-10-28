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Четверг, 28 октября 2021, 15:41 мск

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Транспортная прокуратура через суд обязала очистить Обь от затонувших судов

Новоуренгойская транспортная прокуратура требует очистить Обь от останков затонувших судов. Проверки проводились неоднократно. Металлолома в одной из самых больших рек России за годы навигации накопилось много. При этом, в большинстве случаев собственников обломков установить не представляется возможным.

Впрочем, если нет собственника, а значит частного лица, на которого можно возложить обязанность по утилизации, всегда найдется государственная структура. Новоуренгойская прокуратура в этом случае ссылается на федеральный закон.

«В соответствии с требованиями Кодекса внутреннего водного транспорта РФ обязанность по поднятию и утилизации затонувших бесхозяйных объектов возложена на ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей». В нарушение закона бюджетное учреждение не обеспечило их подъем со дна реки, в связи с чем создается угроза безопасности судоходства в навигационный период», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Следующим шагом, соответственно, стало судебное разбирательство. Транспортным прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на учреждение осуществить подъем и утилизацию затонувших судов.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. За фактическим устранением нарушений установлен необходимый контроль.

Стоит отметить, что ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей», является федеральной структурой. В ее ведении находится не только бассейн Оби в пределах ЯНАО, но ещё и Ханты-Мансийский, Сургутский, Тобольский и Омский филиалы.

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