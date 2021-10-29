Самая большая модульная поликлиника на Ямале будет построена в микрорайоне Вынгапуровский Ноябрьска

В микрорайоне Вынгапуровский Ноябрьска построят самую большую в автономном округе модульную поликлинику. Современный амбулаторно-поликлинический комплекс появится здесь вместо поликлиники, которая размещена сейчас в старом деревянном здании, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство амбулатории проводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Как отметили в департаменте здравоохранения ЯНАО, построить новую поликлинику просили у главы округа Дмитрия Артюхова через соцсети жители Вынгапуровского. В этом месяце подрядчики уже подготовили площадку для строительства и подвели к ней инженерные сети. Модули амбулатории поставят к концу ноября, тогда же приступят к их монтажу. Построить поликлинику обещают уже к концу года.

Это самое большое медицинское сооружение модульного типа на Ямале. Его площадь составит более 1 тыс. кв м.

Помимо основных врачей, в новой амбулатории в Вынгапуровском будет работать лаборатория, дневной стационар, процедурный кабинет, прививочный кабинет, перевязочная, рентгенкабинет и физиокабинет.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

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