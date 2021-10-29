136 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 116 из них – зафиксировали у жителей региона, 26 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в ЯНАО выявлено 53 898 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 899 ямальцев. У 122 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 20 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии в ЯНАО от COVID-19 умерло 750 человек.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 29.10.21

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