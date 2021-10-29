В УК Ноябрьска приняли на работу бездомного котенка

Бездомного котенка приняли на работу в одной из управляющих компаний Ноябрьска. Новый питомец получил должность помощника диспетчера в аварийной службе РЖК. Его принесли сантехники после того, как в коллективе решили обзавестись живностью, сообщает портал «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Ямал 1».

При этом, по словам исполнительного директора РЖК Дмитрия Поздеева, инициаторами стали диспетчеры, которые постоянно находятся на дежурствах. Котенок получил кличку Задвижка.

Место для нового сотрудника уже почти оборудовали: поставили горшок, закупают корм и подыскивают подходящий домик.

Ноябрьск, Елена Васильева

Ноябрьск. Другие новости 29.10.21

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