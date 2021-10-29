Ямал завершил доставку топлива в отдаленные населенные пункты

На Ямале завершилась доставка топлива в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. За короткое северное лето в навигационный период 2021 года на полуостров произведена поставка около 68 тысяч тонн нефтепродуктов, более 18 тысяч тонн каменного угля и 2 300 кубометров дров, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе правительства округа.

Отметим, что поставка нефтепродуктов в арктический регион проводится в несколько этапов. С начала навигации следом за ледоходом ведется завоз по большой воде в населенные пункты, расположенные на быстро мелеющих реках – Овгорт, Лопхари, Питляр, Мужи, Горки, Зеленый Яр, Катравож, Щучье, Кутопьюган, Нори, Сюнай-Сале, Халясавэй. С начала июля до конца августа идёт завоз в населенные пункты Красноселькупского, Пуровского (Самбург), Тазовского (Антипаюта, Находка) и Ямальского (в южную и среднюю части) районов. И с конца августа до окончания навигации грузы завозятся в населённые пункты северной части округа – Мыс Каменный, Сеяха и Гыда.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 29.10.21

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