На Ямале на месторождение к нефтяникам пришел замерзающий фламинго

На одном из ямальских месторождений нефтяники обнаружили замерзающего фламинго. Как сообщает «Ямал 1», необычный гость появился на территории Спорышевского месторождения. Сотрудники компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» нашли птицу во время обхода утром 29 октября. Нефтяники аккуратно транспортировали фламинго в служебное помещение и отогрели. Сейчас здоровью необычного пернатого гостя ничего не угрожает.

В ближайшее время судьба фламинго будет решена. Для этого необходимо связаться с орнитологами, которые дадут рекомендации по условиям содержания пернатого, а также найти для птицы новый дом.

Ноябрьск, Елена Васильева

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