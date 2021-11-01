Паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги остановилась

Накануне вечером остановилось паромное сообщение между Салехардом и Лабытнанги. Шесть паромов перевозчика, которые всю навигацию курсировали между берегами, ушли на зимнюю стоянку.

С сегодняшнего дня города связывает только вертолетное сообщение. Вертолеты будут летать по мере накопления пассажиров – не менее 50% на рейс туда и обратно. Это примерно 10-12 человек в одну сторону. Стоимость проезда – 1170 рублей для взрослого пассажира, 585 рублей – для детей.

Напомним, полноценный аэропорт есть только в Салехарде. В Лабытнанги расположен железнодорожный вокзал. Неудобства, вызванные распутицей, традиционно возникают на Ямале осенью и весной. В течение нескольких недель пассажирам как воздушных судов, так и поездов, приходится закладывать дополнительные траты, чтобы добраться до транспорта. Как только позволит толщина льда, на переправу Салехард – Лабытнанги выйдут два судна на воздушной подушке «Нептун-23». Это должно произойти в ближайшие несколько дней.

Страдают и предприниматели. Большинство из них по старинке доставляет товары на железнодорожную станцию. Но в момент межсезонья курсируют только вертолеты. Судна на воздушных подушках также обладают малой грузоподъемностью. Два раза в год из-за этого возникает рост цен даже на товары первой необходимости.

Салехард, Александр Непомнящий

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