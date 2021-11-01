На Ямале ученые наблюдают за уникальным лежбищем атлантических тюленей – другого такого в мире больше нет

На Ямале ученые наблюдают за уникальным явлением – единственным в мире материковым лежбищем атлантических моржей. Животные облюбовали себе участок на мысе Тиутей-Сале на северо-западном берегу Ямала. Их видят там уже третий год подряд. В этом году, по предварительным подсчётам ученых, численность лежбища достигала 2 000 особей.

«Моржи очень чувствительны к внешним факторам. Интересно, что они сформировали лежбище недалеко от крупнейшего Харасавэйского месторождения. Мы заинтересованы во всестороннем исследовании этого уникального явления и сохранении лежбища. Поэтому правительство округа поддержало программу изучения атлантических моржей. Она рассчитана до 2024 года», – рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Проведенные наблюдения в очередной раз подтвердили смешанный характер лежбища на Тиутей-Сале – на нем присутствуют как взрослые самцы, так и самки с детенышами разного возраста. Эта особенность делает исследуемое сезонное скопление моржей особенно ценным и уязвимым. Кроме того, ученым удалось установить на млекопитающих восемь спутниковых меток, которые позволят выявить особенности распределения животных и ключевые места их обитания. С помощью квадрокоптеров ежедневно проводилась высокодетальная цифровая съемка лежбища, которая позволит оценить численность и половозрастной состав скопления. Автономные фоторегистраторы, установленные специалистами на берегу, позволят отследить динамику лежбища и понять, как долго животные используют берег для отдыха. Кроме того, собраны образцы биопсии кожи и подкожного жира для последующих генетических и токсикологических исследований.

«Мы получили массу новой информации. Важно, что в этом году мы выявили удивительно слаженную ритмику лежбища. В течение нескольких часов моржи массово выходят на пустующий берег, а в среднем через три дня все вместе покидают его примерно на сутки. Эту особенность важно учитывать при планировании исследований и при разработке мер охраны моржей на Ямальском берегу», – рассказал заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРИЖ УрО РАН Александр Соколов.

«Ценность и уязвимость этого места в том, что значительная часть популяции моржей Карского моря собирается здесь перед началом зимнего периода, активно кормятся, отдыхают. В целом это загадка, почему моржи выбирают одно место на протяжении веков, хотя берег большой и похожих мест много», – отметил директор НЭЦ «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов.

Кроме того, в рамках научной программы предстоит выяснить историю лежбища. Название мыса Тиутей-Сале в переводе с ненецкого языка означает «Моржовый мыс». Это говорит о том, что млекопитающие могли обитать здесь много веков назад. Планируется также опросить коренное население, чьи пути каслания проходят через мыс, не обнаруживали ли они следы пребывания моржей на этой территории до 2019 года. Исследователи постараются найти информацию о метеостанции, которая до 90-х годов прошлого века располагалась в непосредственной близости от лежбища. Возможно, ее работники отмечали приход моржей, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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