В Надыме со студентов колледжа два года незаконно брали деньги за общежитие

В Надыме со студентов местного колледжа два года взимали дополнительную плату за проживание в общежитии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, проверка выявила, что в профессиональном колледже, вопреки требованиям закона на протяжении двух лет комендантом учреждения с каждого студента взималась дополнительная плата за проживание в общежитии.

Городской прокурор директору образовательной организации внес представление об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения приняты меры по возврату студентам денежных средств (не менее 6 тысяч рублей), два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Салехард, Елена Васильева

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