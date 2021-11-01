В Надыме со студентов колледжа два года незаконно брали деньги за общежитие

В Надыме со студентов местного колледжа два года взимали дополнительную плату за проживание в общежитии.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, проверка выявила, что в профессиональном колледже, вопреки требованиям закона на протяжении двух лет комендантом учреждения с каждого студента взималась дополнительная плата за проживание в общежитии.
Городской прокурор директору образовательной организации внес представление об устранении нарушений закона.
По результатам его рассмотрения приняты меры по возврату студентам денежных средств (не менее 6 тысяч рублей), два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Салехард, Елена Васильева
Салехард. Другие новости 01.11.21
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