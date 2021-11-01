В ЯНАО открывают новые субсидируемые государством авиарейсы

1 ноября в ЯНАО открылась продажа авиабилетов на 2022 год на субсидируемые рейсы авиакомпании «Ямал». С Нового года к действующим «курортным» авиамаршрутам добавятся ещё несколько направлений, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, с января следующего года из Салехарда в Краснодар и обратно можно будет летать в течение всего года. Так же круглый год из Салехарда и Нового Уренгоя можно будет летать в Сочи. В летнее время запустят авиамаршруты: Салехард – Минеральные Воды и обратно; Новый Уренгой – Минеральные Воды; Новый Уренгой – Анапа.

Кроме того, ямальцы смогут приобрести билеты на самолёт из Салехарда в Москву с прибытием в аэропорт Домодедово и Шереметьево, что очень удобно в летнее время для северян, особенно тех, кто выезжает в отпуск за границу.

В сообщении отмечается, что сэкономить на перелёте можно, купив билеты заранее, чем раньше покупка, тем больше скидка. Однако стоимость авиабилетов на детей из многодетных семей независимо от даты их приобретения будет фиксированной – 2,5 тыс. Рублей. Это льгота, которая действует только на Ямале.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 01.11.21

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