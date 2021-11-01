Суточный прирост больных COVID на Ямале составил 143 человек

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 143 новых случаев COVID-19. Из них 133 – жители региона, 10 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 54 319.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 943 ямальца. 131 в тяжелом состоянии, 25 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики зарегистрировали 3 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 759 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 01.11.21

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