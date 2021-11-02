Мужчина случайно убил брата спиленным столбом действующей ЛЭП

На Ямале следственный комитет расследует обстоятельства гибели одного из местных жителей. Его убило упавшим столбом. В качестве подозреваемого проходит брат погибшего, возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, утром 11 октября 2021 двое жителей города Муравленко приехали в район автодороги Сургут – Салехард на территории Пуровского района и начали заготавливать лом металла. Причем, делали это они на действующей линии электропередач. Один из мужчин газовым резаком срезал часть металлической трубы, удерживающей столб, в результате чего, потерявший опору столб упал на его брата и убил его на месте.

В настоящее время следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Пуровский район, Елена Васильева

Пуровский район. Другие новости 02.11.21

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