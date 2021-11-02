На Ямале машиниста бульдозера зажало между контргрузом и топливозаправщиком

В Тазовском районе перед судом предстанет работник коммерческой организации, обвиняемый в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в результате чего пострадал машинист бульдозера. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР в ЯНАО, 3 марта 2021 года в Тазовском районе на территории месторождения, работники коммерческой организации на производственном участке выполняли работы по строительству газопровода. Машинист трубоукладчика, управляя краном-трубоукладчиком, не удостоверившись в отсутствии в зоне его работы посторонних людей и техники, выполнил операцию по выдвижению контргруза (противовеса) крана-трубоукладчика, В результате манипуляций находившийся поблизости машинист бульдозера был зажат между контргрузом и бортом автомобиля топливозаправщика. 58-летний мужчина получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.

Тазовский, Елена Васильева

Тазовский. Другие новости 02.11.21

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