На Ямале прекращают выдачу бесплатных лекарств больным ОРВИ

На Ямале с 10 ноября прекращается бесплатная выдача наборов лекарств для больных ОРВИ. Об этом говорится в проекте постановления, размещённом на портале правительства региона. Напомним, мера поддержки начала действовать на Ямале в 2020 году. Основной причиной для ее введения стал дефицит лекарственных препаратов в целом в стране и в аптеках автономного округа.

Планировалось, что наборов хватит до конца ноября текущего года. Однако, по данным правительства округа, за октябрь 2021 года уже выдано более 10 000 наборов для больных ОРВИ. А их было закуплено из расчёта 6 тысяч случаев заболевания в месяц.

«Учитывая значительный подъем заболеваемости ОРВИ в октябре 2021 года и прогнозируемое количество случаев заболеваемости ОРВИ в ноябре 2021 года на территории автономного округа, а также имеющийся в медицинских организациях остаток наборов ОРВИ, выдача наборов ОРВИ будет производиться до 10 ноября 2021 года», – говорится в аннотации к документу.

При этом, в правительстве ЯНАО отмечают, что на сегодняшний день в аптеках округа имеется весь перечень необходимых медикаментов для лечения вирусных инфекции. По состоянию на 25 октября данной мерой поддержки смогли воспользоваться 326 443 человек. Наборы выдавались всем пациентам независимо от гражданства и прописки на территории округа.

Салехард, Александр Непомнящий

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