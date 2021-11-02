Ямал: за сутки коронавирусом заболело 145 человек

Ямальский оперштаб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19. Из них 133 – жители региона, 12 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 54 464.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 901 ямалец. 130 в тяжелом состоянии, 30 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики зарегистрировали 3 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 762 ямальца

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 02.11.21

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