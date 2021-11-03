Не выходите на лед и проверяйте его прочность палкой – СКР выступил с серией советов для ямальчан

Следственный комитет РФ по ЯНАО выступил со специальным обращением к ямальчанам. В связи с наступлением осенне-зимнего периода, характеризующегося появлением льда на водоемах, в ведомстве решили напомнить об опасных факторах данного погодного периода.

«Осенний лед до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину», – отмечают в СУ СКР по ЯНАО.

Поскольку выход на тонкий лед чреват гибелью людей, Следственное управление Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу призывает граждан соблюдать правила безопасности самим и разъяснять опасность пребывания на тонком льду детям. В соответствии с этим, на сайте СУ СКР по Ямалу опуликована следующая памятка:

«Уважаемые родители!

Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте переход и нахождение детей на водоемах в осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!

Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения – первопричина грустных и трагических последствий.

Чтобы избежать опасности, запомните:

– осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни;

– безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;

– переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые переправы. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует обязательно проверять прочность льда палкой;

– лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов;

– крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде:

– не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее;

– раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направлению течения;

– попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;

– выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность.

– не останавливаясь, идите к ближайшему жилью.

– отдохнуть можно только в тёплом помещении.

– если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь».

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 03.11.21

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