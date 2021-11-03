Молодой наркоман организовал притон, где пытался подсадить на «синтетику» несовершеннолетних

В Нягани 21-летний местный житель с наркозависимостью пойдет под суд за организацию притона, где он предлагал наркотики несовершеннолетним.

Следствием установлено, что обвиняемый в период с марта по 10 апреля 2021 года расфасовал синтетический наркотик, который приобрел ранее, и поместил в тайники для дальнейшей продажи по Интернету.

Кроме того, 2 апреля 2021 года молодой человек арендовал на длительный срок квартиру в одном из домов 1-го микрорайона города Нягань. Ее он использовал как наркопритон. В период со 2 по 10 апреля 2021 года он неоднократно приглашал в этот притон двоих 17-летних подростков, которых склонил к употреблению наркотических средств, преследуя цель дальнейшего незаконного сбыта потерпевшим запрещенных веществ.

В ходе следствия у обвиняемого, а также в обустроенных им тайниках изъято 20 свертков с синтетическим наркотиком общей массой более 8 грамм, а также денежные средства в сумме более 12 тысяч рублей, полученные от реализации наркотических средств.

Уголовное дело расследовалось сразу по нескольким статьям, сообщили РИА «новый день» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО: ч.3 ст. 30, п.«г» ч.4 ст. 228.1, п.«а» ч.3 ст. 230, п.«в» ч.4 ст. 228.1, п.«в» ч.4 ст. 228.1, ч.1 ст. 151 и ч.1 ст. 232 УК РФ (покушение на сбыт и незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и организация притона для потребления наркотических средств).

Следователями собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нягань, Елена Васильева

Нягань. Другие новости 03.11.21

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