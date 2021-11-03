В Тазовском жители трущобы проживут в ней еще год вместо четырех

Жители трущобы, расположенном в многоквартирном доме № 4 по улице Кирова в поселке Тазовский, переедут в новое жилье в 2022 году, а не в 2025 году, как решила администрация населенного пункта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, жильцы многоквартирного дома несколько лет живут в аварийных условиях. Горизонтальные линии профиля здания искривлены, наружные и внутренние стены разрушаются, цокольное перекрытие повреждено. Безопасное пребывание граждан и сохранность инженерного оборудования не обеспечиваются. Несмотря на крайнюю аварийность дома, органами местного самоуправления сроки его отселения определены на конец декабря 2024 года.

Прокурор района главе Тазовского района внес представление об устранении нарушений закона.

По результатам его рассмотрения срок расселения граждан определен до конца декабря 2021 года.

Также по требованию прокурора были перенесены сроки отселения граждан, проживающих в аварийном доме № 1А по ул. Геофизиков в п. Тазовский, с декабря 2025 года на сентябрь 2022 года.

Тазовский, Елена Васильева

Тазовский. Другие новости 03.11.21

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