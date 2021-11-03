Кажется, что-то случилось – в ЯНАО вертолёт МИ-8 с вахтовиками вернулся в аэропорт вылета

3 ноября 2021 года в аэропорт вылета в Новом Уренгое вернулся вертолет МИ-8с вахтовками «Газпрома». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Решение о возврате принял командир воздушного судна.

Сообщается, что рейс был коммерческим. На борту находилось 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Решение о возврате было вызвано некими «техническими причинами». Воздушное судно благополучного приземлилось в аэропорту Нового Уренгоя в 11:40 по местному времени. Пострадавших нет.

Тем не менее, Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка о безопасности полётов.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 03.11.21

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