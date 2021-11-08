В ямальском посёлке с водолазами ищут пропавшего ребёнка. ЧП случилось в Антипаюте, сообщает «Ямал-Медиа» (yamal-media.ru). Известно, что неделю назад 14-летний воспитанник местной школы-интерната ушёл в неизвестном направлении. По словам очевидцев, Егора Вануйто видели на неокрепшем льду местной реки.

Предполагалось, что мальчик отправился к своему чуму – в девяноста километрах от Антипаюты. Однако родители его не видели, сейчас они находятся в посёлке и так же участвуют в поисках.

Ранее по факту исчезновения подростка региональный следком возбудил уголовное дело.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 08.11.21

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