На Ямале за сутки еще 147 человек заразились ковидом. В регионе действуют новые ограничения

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 147 новых случаев COVID-19. Из них 134 – жители региона, 13 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 55 339.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 948 ямальцев. 136 человек находятся в тяжелом состоянии, 22 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики зарегистрировали 5 случаев летального исхода от коронавируса. С начала пандемии в округе от COVID-19 умерли 783 человека.

Тем временем, в регионе ввели новые ограничения, которые призваны сдержать распространение коронавируса.

Так, ямальцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию до 31 декабря 2021 года включительно. Мера не касается тех, кто вакцинировался или переболел.

Работодателей обязали перевести на дистант сотрудников с хроническими заболеваниями и лиц старше 60 лет для вакцинации в течение ближайших 4-х недель.

Кроме того, на Ямале снова вводится запрет на работу общепита с 23:00 до 6 часов утра. Это же относится и к проведению массовых мероприятий – в ночное время они запрещены.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 08.11.21

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