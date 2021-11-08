Дело о качелях, которые убили ребёнка, ушло в суд

Следственный комитет ЯНАО направил в суд материалы по уголовному делу связанному с гибелью ребёнка в Тазовском районе. Напомним, 26 сентября, в селе Антипаюта произошла трагедия. 4-летняя девочка играла на недостроенной детской площадке. В какой-то момент на ребёнка упали не закреплённые должным образом качели. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. В последствии она скончалась в больнице.

Следствие настаивает, что в произошедшем виновен мастер организации, которая устанавливала конструкции. Ему инкриминируется статья УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных отношении работ, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлёкших по неосторожности смерть человека».«Обвиняемый, проигнорировав требования по охране труда и промышленной безопасности, не проконтролировал состояние и размещение конструкций строящейся детской игровой площадки и не отграничил доступ посторонних лиц к ней и к собранным игровым конструкциям», – говорится в сообщении СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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