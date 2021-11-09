Пьяная молодая мать во сне задавила младенца насмерть

На Ямале под суд пойдет молодая мать, которая в нетрезвом виде насмерть задавила ребенка.

По данным следствия в селе Мужи Шурышкарского района 23 сентября 2021 года местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, положила рядом с собой новорожденную дочь и во сне придавила ее своим телом, перекрыв ребенку дыхательные пути, после девочка задохнулась.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дело пртив 23-летней матери погибшего ребенка, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СРК по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 09.11.21

Полпред Якушев: «Мы будем жестко пресекать торговлю QR-кодами». / Дело о качелях, которые убили ребёнка, ушло в суд. / На Ямале за сутки еще 147 человек заразились ковидом. В регионе действуют новые ограничения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»