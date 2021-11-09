В Губкинском прокуратура остановила незаконное долевое строительство

Прокуратура Губкинского Ямало-Ненецкого АО добилась возбуждения уголовного дела в отношении строительной компании «Строй-Сервис». По данным ведомства, один из руководителей организации заключал договоры купли-продажи еще не построенных квартир. Всего, таким образом, было привлечено более 3 миллионов рублей.

В то же время у организации было разрешение на строительство дома. Но, заключая прямые договоры купли-продажи, руководство «Строй-Сервиса» нарушало законодательство. Напомним, согласно действующим законам, для долевого строительства сейчас используются счета-эскроу. На них хранятся средства участников долевого строительства. Застройщик получает деньги только после выполнения всех обязательств по строительству жилья.

Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье – «привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере».

Губкинский, Александр Непомнящий

Губкинский. Другие новости 09.11.21

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