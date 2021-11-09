На переправе Салехард – Лабытнанги вновь начинают работать вездеходы на воздушной подушке

Завтра, 10 ноября, на ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги снова начнут работать вездеходы на воздушной подушке. Перевозки на этом виде транспорта начались еще 5 ноября, но из-за резкого потепления, произошедшего уже 6 числа, их работа вновь остановилась.

Напомним, два раза в год – во время ледостава и ледохода – сообщение между двумя городами для традиционного транспорта прерывается. Мостового сообщения между городами нет до сих пор. Поэтому, когда позволяет ледовая обстановка, между городами начинают работать вездеходы на воздушных подушках. Когда и им движение запрещено, остается только вертолетное сообщение. Билет на вертолет стоит в несколько раз больше чем на вездеход. Как только позволят погодные условия, между Салехардом и Лабытнанги будет оборудована ледовая переправа и автомобильное движение возобновится.

Отметим, что сегодня на Ямале уже похолодало – на западе округа столбик термометра ночью опускался до минус 18 градусов, днем было минус 13 градусов. Лед на Оби стал толще и безопаснее для перевозок пассажиров судами на воздушных подушках. Но его толщина еще недостаточна для оборудования ледовой переправы. Обычно сезон распутицы длится на Ямале от одной до нескольких недель.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 09.11.21

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