В Губкинском на площади Воинской Славы вандалы испортили фотографии ветеранов

В Губкинском вандалы испортили фотографии ветеранов ВОВ на площади Воинской Славы с помощью маркера. Об этом в своем аккаунте instagram сообщил глава города Андрей Гаранин. Он так же пообещал найти причастных и обратился к жителям города с просьбой поговорить с детьми – объяснить, что память героев нужно беречь и чтить.

Между тем, происшествием уже заинтересовался Следственный комитет, проводится проверка. Следователи оценят, есть ли в действиях причастных состав преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ – уничтожение либо повреждение воинских захоронений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, сообщили в окружном СКР.

Губкинский, Александр Непомнящий

Губкинский. Другие новости 09.11.21

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