Вахтовик из Краснодарского края напился и изнасиловал жительницу Нового Уренгоя

Вахтовик из Краснодарского края приехал на Ямал и изнасиловал местную жительницу.

По данным следствия, инцидент произошел в городе Новый Уренгой в ночь с 24 на 25 июля 2021 года. 37-летний мужчина, работавший в городе вахтовым методом, напился и проник через незапертую дверь в квартиру, где проживали рабочие. Пользуясь тем, что мужчины спали, он украл у одного из них сотовый телефон. В эту же ночь мужчина с применением насилия, угрожая убийством в случае отказа, он изнасиловал местную жительницу.

В ходе предварительного следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу6 сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд. В отношении 37-летнего жителя города Апшеронск выдвинуты обвинения по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).

Новый Уренгой, Елена Васильева

Новый Уренгой. Другие новости 10.11.21

В Губкинском на площади Воинской Славы вандалы испортили фотографии ветеранов. / На переправе Салехард – Лабытнанги вновь начинают работать вездеходы на воздушной подушке. / В Губкинском прокуратура остановила незаконное долевое строительство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»