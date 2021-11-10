20 тысяч ямальских оленей отправят на мясо

На Ямале стартовала кампания по забою оленей. До конца года в Ямальском районе планируется принять 800 тонн оленины на трех комплексах – в Яр-Сале, Сеяхе и Юрибее, сообщает «Ямал-Медиа».

Уточняется, что к убою допускаются только вакцинированные животные, подвергнутые индивидуальному биркованию. Кроме того, каждая туша проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, что подтверждает соответствующее клеймо.

Вместе с тем, началась и заготовка продукции из оленины: ее направляют на вырабоку пельменей, колбас, а тушенку начнут закатывать в банки уже в декабре. Отметим, что мясо оленя считается очень экологичным – животные едят только дикую чистую пищу (ягель), а продукты их жизнедеятельности наносят гораздо меньший вред природе, чем, к примеру, коровники и свинарники.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 10.11.21

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