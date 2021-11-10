За сутки на Ямале еще 148 человек заболели ковидом

148 новых случаев COVID-19 зарегистрированы за минувшие сутки на Ямале, Как сообщает региональный оперштаб, 138 из них – жители региона, 10 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 55 635 человек.

В больницах округа под наблюдением врачей находится 893 ямальца с лабораторно подтвержденным ковидом, 134 из них – в тяжелом состоянии, 23 пациентам требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики зарегистрировали 5 случаев летального исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 792 человека.

В тоже время, по данным властей, в регионе снизилась заболеваемость ОРВИ. За прошедшую неделю число новых случаев респираторных заболеваний уменьшилось с 11 тысяч до чуть менее 7 тысяч. Почти половина из вновь зарегистрированных заболевших – дети.

Салехард, Александр Непомнящий

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