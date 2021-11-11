В Надыме несколько дней не могут потушить горящую свалку

Жители Надыма в течение нескольких дней жалуются на стойкий запах гари – за городом уже несколько дней горит мусорный полигон. Накануне ситуацию обсудили на муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. ЧС вводить власти не стали, но пообещали устранить возгорание в максимально короткие сроки.

По сообщению властей Надымского района, которое опубликовали в соцсетях, открытое горение было устранено еще в первый день возгорания. Но из-за газа, которые скапливаются в нижних слоях мусора пожар продолжается на глубине полигона. Его пытаются локализовать с помощью тяжелой техники – на объекте работают экскаваторы и 10 сотрудников регоператора по обращению с ТБО.

Надым, Александр Непомнящий

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