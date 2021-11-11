Ямалец в алкогольном опьянении зарезал трех человек

На Ямале суд приговорил жителя Газ-Сале к пожизненному заключению. Мужчина признан виновным в убийстве нескольких жителей села. Вдобавок к этому его обвиняли в грабежах и кражах.

По данным следствия и суда, в селе Газ-Сале Тазовского района в марте этого года, подсудимый, к слову ранее уже отбывавший заключение, был в гостях у односельчан. Застолье проходило с большим количеством алкоголя. Между хозяевами и гостем возник конфликт, после которого преступник взял нож и убил семейную пару. После этого убийца отправился к другому жителю села – его он тоже зарезал. Затем, спрятав орудие убийства в снегу, мужчина скрылся. Позже его задержали в подъезде одного из домов села.

В ходе следствия выяснилось, что годом ранее мужчина совершил ряд преступлений – три эпизода краж имущества односельчан, и похитил ноутбук в муниципальном казенном учреждении. Кроме того, в августе 2020 года он, находясь на улице, выхватил из рук односельчанки сумку с двумя бутылками спиртного, при этом нанеся несколько ударов сопротивляющейся женщине.

«С целью избежать ответственности мужчина в ходе предварительного следствия симулировал психические расстройства, однако по заключению проведенной комплексной судебно-психиатрической экспертизы, установлено, что в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими», – говорится в сообщении регионального следственного комитета

Приговором суда Ямало-Ненецкого автономного округа виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Тазовский район, Александр Непомнящий

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