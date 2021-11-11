В Салехарде 11 наркоманов и алкоголиков лишили водительских прав

На Ямале по искам прокуратуры 11 человек лишились водительских прав из-за вредных привычек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры округа, установлено, что одиннадцать местных жителей, имея право управления транспортным средством, состояли на учете у психиатра-нарколога с диагнозами «алкоголизм» и «наркомания».

Между тем, управление транспортным средством лицом, страдающим зависимостью от алкоголя, наркотических и психотропных веществ, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и другим инцидентам, повлечь причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц.

Прокурор города направил иски в суд о прекращении у данных граждан действия права управления транспортным средством.

После вступления решений суда в законную силу, они направлены в МРЭО ГИБДД УМВД России по ЯНАО, которым исполнены в полном объеме.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 11.11.21

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