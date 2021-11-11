На Ямале за сутки зарегистрировали 151 новый случай COVID-19

На Ямале за сутки зарегистрирован 151 новый случай заболевания COVID-19. Как сообщили в региональном оперштабе, в числе заболевших 127 – жители региона, 24 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 55 786.

В больницах округа под наблюдением врачей находятся 914 ямальцев, 144 из них – в тяжелом состоянии, 27 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За прошедшие сутки медики зарегистрировали 2 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 794 человека.

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