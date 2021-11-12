На Ямале готовят отдельное меню для школьников с аллергией и диабетом

В ямальских школах планируется разработать специальное меню для детей с особенностями здоровья, в том числе – страдающих сахарным диабетом и имеющих аллергию. Пилотный проект Новосибирского научно-исследовательского института гигиены Роспотребнадзора стартует уже в предстоящий понедельник, 15 ноября.

В мониторинге примут участие 43 образовательных учреждения во всех 13 муниципалитетах. Одна из целей составить школьное меню которое подойдет для всех детей.

До конца года на Ямале будут утверждены единые правила питания детей в школьных столовых. Документ будет регламентировать не только меню, но и стандарты для оборудования для школьных столовых.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 11.11.21

На Ямале за сутки зарегистрировали 151 новый случай COVID-19. / В Салехарде 11 наркоманов и алкоголиков лишили водительских прав. / Ямалец в алкогольном опьянении зарезал трех человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»