Самолет «Газпром авиа», летевший в Москву, совершил внеплановую посадку в Надыме

На Ямале прокуратура проводит проверку воздушного инцидента – накануне самолет, летевший в Москву, совершил незапланированную посадку в Надыме. Известно, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Газпром авиа». Причиной посадки, как сообщается, стала неисправность системы кондиционирования. Чартерный рейс перевозил работников заказчика – на борту находилось 29 человек.

Как сообщает транспортная прокуратура, пассажиров рейса, согласно требованиям закона, разместили в гостинице на время задержки. Обстоятельства воздушного инцидента проверяются.

Надым, Александр Непомнящий

Надым. Другие новости 12.11.21

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