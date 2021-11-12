На Ямале за сутки зарегистрировали 147 новых случаев COVID-19

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 147 новых случаев COVID-19. Из них 123 – жители региона, 24 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 55 933.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находятся 855 ямальцев. 140 в тяжелом состоянии, 25 жителям региона требуется поддержка аппарата ИВЛ.

За прошедшие сутки медики зарегистрировали 4 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерли 798 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

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