На Ямале депутаты скинулись на лекарства для семей с детьми и одиноких пенсионеров

В ЯНАО «Единая Россия» переняла инициативу ямальского правительства и взяла на себя обеспечение бесплатными лекарствами больных ОРВИ из групп риска. В июле прошлого года, в разгар первой волны коронавируса, на Ямале всем пациентам с симптомами простуды начали выдавать наборы лекарств. Тогда в аптеках случился лекарственный коллапс и правительство региона взяло на себя эпопею с централизованными закупками. Почти полтора года абсолютно бесплатно целый мешок пилюль выдавали всем, кто обращался к терапевту и педиатру с жалобами на температуру, насморк или боль в горле.



В окружном депздраве рассказали, что за это время обладателями ценного набора, (а его стоимость доходила до 5 500 рублей) стали 350 000 человек. Пакет с лекарствами получил как минимум каждый второй ямалец. В соцсетях все чаще стали появляться объявления с предложением отдать страждущим очередной наборчик, полученный на приеме. «Осталось много лекарств с бесплатного набора, готова отдать нуждающимся. Потому что лежат дома без дела. Мы болели с мужем, нам дали два набора. Использовали – едва ли не половину одного, остальное раздали родственникам. Вот – остатки», – пишет Ирина Грачева из Нового Уренгоя. «Переболели простудой, отдаем остатки из бесплатного набора. Реально пакет очень большой, хватило пролечиться еще и осталось. Уже по знакомым предлагала, никому не надо», – такое сообщение в начале ноября появилось в одной из салехардских групп.

По словам источников их медицинских кругов, все больше северян стали отказываться от наборов, объясняя это тем, что уже имеют запас на пару лет вперед и вряд ли успеют использовать препараты до истечения срока годности. Дефицита лекарств в аптеках Ямала больше нет, поэтому в ноябре объявили о том, бесплатные наборы от округа выдавать больше будут. Инициативу тут же

подхватили депутаты из «Единой России», они закупят лекарства на собственные средства, акцию уже поддержал губернатор Дмитрий Артюхов. Выдача наборов теперь будет адресной – для уязвимых категорий граждан.

«Как вы знаете, с 10 ноября в медучреждениях округа прекратилась выдача лекарств для лечения ОРВИ. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова – мы продолжим оказание медикаментозной помощи, но уже за счет средств членов партии. Как и прежде, наша акция «Северяне против коронавируса» будет направлена на оказание помощи уязвимым категориям граждан – это семьи с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и одинокие пожилые люди от 60 лет, для которых режим самоизоляции сейчас обязателен и чьи родственники по ряду причин находятся за пределами ямальских городов или проживают в другом регионе. Кроме того, акция позволяет поддержать в период пандемии и наше предпринимательское сообщество. Закупка препаратов будет проходить у бизнес-партнеров нашего регионального партпроекта «Забота», – рассказала руководитель Волонтерского центра партии Анастасия Казанцева.

В набор вошли 5 видов лекарств: противовирусное, жаропонижающее, медикаменты для лечения горла, препараты от кашля и насморка. Для их получения необходимо оставить заявку на сайте проекта «Северяне против коронавируса» – «http://severyane89.ru/» или позвонить по телефону горячей линии «Единой России» 8(34922)3-52-58.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 12.11.21

На Ямале за сутки зарегистрировали 147 новых случаев COVID-19. / Самолет «Газпром авиа», летевший в Москву, совершил внеплановую посадку в Надыме. / На Ямале готовят отдельное меню для школьников с аллергией и диабетом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»