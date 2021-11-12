Авиакомпания «Ямал» заявила что готова к введению проверки QR-кодов у пассажиров

Авиакомпания «Ямал» готова ввести проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса у пассажиров, со ссылкой на пресс-службу компании сообщило ИА «Север-Пресс». Уже прорабатываются необходимые технические детали этой процедуры.

Как подчеркнули на предприятии, если инициатива об обязательных QR-кодах на перелеты будет одобрена на государственном уровне, то такая мера заработает на рейсах АТК «Ямал».

«Тогда мы введем систему контроля пассажиров в порядке и сроках, указанных в законе, – прокомментировала пресс-служба. – Уже прорабатываем варианты и технические возможности. Ищем подходящий вариант, чтобы пассажиры не заметили изменений и провели полет с удовольствием. Надеемся, что нововведение не увеличит время обслуживания. Призываем заранее поставить прививку, позаботиться о наличии QR-кода и для надежности бронировать билеты на официальном сайте авиакомпании или в наших кассах».

Напомним, правительство РФ разработало два законопроекта, регламентирующих порядок введения в стране QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при посещении общественных мест, перемещении на поездах и самолетах. При этом предполагается, что решение о проверки QR-кодов будут принимать регионы.

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