Мораторий на охоту поспособствовал: на Ямале увеличилось поголовье дикого северного оленя

Мораторий, введенный на охоту на дикого северного оленя, а также ряд мероприятий по пресечению браконьерства хорошо сказались на численности популяций сразу нескольких видов животных. За два года, а именно столько действует запрет, общая численность диких северных оленей выросла более чем на четверть – до 13,4 тысяч.

При этом отмечается и рост популяции животных и птиц, которые разрешены к охоте. Количество глухарей увеличилось приблизительно на треть. А тетеревов и вовсе в полтора раза. По подсчетам специалистов сейчас в регионе насчитывается 384 тысячи особей этой птицы.

«Такому росту численности охотничьих биоресурсов способствовал комплекс мероприятий, которые реализуются правительством ЯНАО. Особое внимание уделяется охране мест обитания и пресечению незаконной охоты», – сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

В течение года специалисты региональной службы по охране биоресурсов проводят порядка одной тысячи рейдов на охотничьих угодьях. В настоящее время на Ямале запрещено охотиться на дикого северного оленя. Мораторий ввели в 2019 году и затем продлили до 2024 года.

Салехард, Александр Непомнящий

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