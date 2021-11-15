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Понедельник, 15 ноября 2021, 09:51 мск

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На Ямале вахтовик насмерть забил коллегу

На Ямале вахтовик осужден за то, что насмерть забил своего коллегу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры округа, в марте 2021 года мужчины распивали спиртное в общежитии по улице Геофизиков в Тарко-Сале. Вскоре между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес своему знакомому множественные удары в область головы и лица. От полученных травм потерпевший скончался.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина не признал, просил присяжных оправдать его в виду наличия самообороны.

Пуровский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 44-летний вахтовик получил 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в интересах потерпевших суд взыскал с подсудимого 3 млн рублей и затраты на погребение – в сумме 125 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

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