Все муниципалитеты Ямала получили паспорта готовности к зиме. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства округа, за межотопительный период на Ямале был выполнен необходимый объём профилактических и ремонтных работ на объектах энергетики, в том числе осуществлена замена 92 км инженерных сетей.

В отдаленные и труднодоступные населенные пункты Ямала в рамках досрочного завоза были доставлены топливно-энергетические ресурсы для предприятий ЖКХ в полном объеме, в том числе более 67 тыс.тонн жидкого топлива, более 18 тыс.тонн угля.

На северной территории округа (село Гыда Тазовского района) отопительный период начался ещё 20 августа. 1 сентября на всей территории региона обеспечена подача тепла на социально значимые объекты. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Резервным электроснабжением на Ямале обеспечены все объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты. Для оперативного устранения технологических нарушений в автономном округе действует 115 бригад (453 человека и 122 единицы техники), сформированы запасы материально-технических ресурсов.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 15.11.21

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