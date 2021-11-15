Ямал: за сутки зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19

На Ямале за минувшие сутки зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19. В числе заболевших 140 – жители региона, 5 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 56 373.
В больницах округа под наблюдением врачей находятся 866 инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа. Состояние 114 пациентов медики оценивают как тяжелое, 23 больным требуется поддержка аппарата ИВЛ.
За прошедшие сутки медики зарегистрировали 4 случая летального исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 в ЯНАО умерли 809 человек.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 15.11.21
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