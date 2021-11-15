На Ямале бизнесмен пытался скрыть от налогов 6,7 млн рублей

Бизнесмен из Нового Уренгоя попытался скрыть от взыскания в бюджет 6,7 млн рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, речь идет о генеральном директоре «СеверСтройАвто». В период с сентября 2019 по май 2020 года руководитель предприятия, достоверно зная о наличии у организации имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, скрыл денежные средства, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам. Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 15.11.21

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