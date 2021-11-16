Фирму оштрафовали на полмиллиона за взятку гаишнику, данную пять лет назад

Прокуратура Пуровского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Стройснабресурс».

В ходе нее было установлено, что пять лет назад, в июне 2016 года, заместитель генерального директора компании в качестве благодарности за оказанное должностными лицами ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району содействие в обеспечении беспрепятственного проезда крупногабаритного транспортного средства, принадлежащего организации, передал 15 тыс. рублей.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении предприятия административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Судом организации назначен штраф на сумму 500 тыс. рублей, с конфискацией предмета административного правонарушения (15 тыс. рублей), которые полностью оплачены.

Должностное лицо ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, получившее вознаграждение в виде взятки, судом осуждено к наказанию в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

Пуровский район, Елена Васильева

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