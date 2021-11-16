На Ямале ФСБ обнаружила взяточничество на месторождении Роснефти

На Ямале ФСБ выявила факт взяточничества на месторождении Русское, которое разрабатывает Роснефть.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 3 ноября 2021 года на Русском месторождении Тазовского района ведущий специалист коммерческой организации, в чьи полномочия входило осуществление строительного контроля за ходом работ на полигоне твердых бытовых и промышленных отходов, получил от заместителя генерального директора подрядной организации взятку. Деньги в сумме 280 тысяч рублей были переданы за оформление подтверждения объемов выполненных работ.

В настоящее время следствием продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Преступление выявлено РУ ФСБ России по Тюменской области при содействии службы безопасности АО «Тюменнефтегаз».

Обвинение предъявлено ведущему специалисту коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в крупном размере).

Тазовский, Елена Васильева

Тазовский. Другие новости 16.11.21

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