Ямал: за сутки коронавирусной инфекцией заболело 146 человек

146 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за сутки в ЯНАО. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии в округе было лабораторно подтверждено 56 тысяч 519 случаев заболевания. В числе новых заболевших 139 – местные жители, 7 – вахтовики из других регионов РФ. В больницах Ямала находится 839 человек с ковидом и внебольничными пневмониями, 105 – в тяжелом состоянии, 20 – на аппаратах ИВЛ.

За минувшие сутки в статистику летальности пополнили еще 3 человека, всего с начал пандемии на Ямале от ковида умерло 812 человек.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 16.11.21

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