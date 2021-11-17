На Ямале из оленя сделали видео-блогера

На Ямале ученые из оленя сделали блогера. Эксперимент проводят сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара – в своем Инстраграме опубликовали первые кадры, пришедшие с ошейника со встроенной видеокамерой, одетого на ямальского оленя. «Олень по имени Михалыч из стада Ефима Сэротэтто в рамках проекта «Тундра глазами оленя» носит спутниковый ошейник со встроенной видеокамерой. Делимся с вами уникальными кадрами», – написали авторы проекта.

Олень получил кличку Михалыч, судя по кадрам – жизнь его весьма интенсивна, как и питание, которое зависит от времени года. Увидеть самого оленя в видео не представляется возможным – камера размещена на его шее. Олени из стада, в котором он посеется, тоже в основном, попадают в кадр частично. Но благодаря динамике монтажа, картинка с камеры все равно получилась интересной. Очевидно, практика выкладывания роликов от оленя-блогера будет продолжена. За сутки видео набрало уже тысячу просмотров.

Салехард, Елена Васильева

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