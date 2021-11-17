На Ямале начинается трансформация медицинской отрасли с упором на сердечно-сосудистое, офтальмологическое и онкологическое направления

На Ямале начинается региональная медицинская реформа. Власти готовятся обновить отрасль. Уже в 2022 году во все больницы ЯНАО поступит новое оборудование, средства на это уже запланированы в бюджете.

Проект окружного бюджета на следующий год опубликован на сайте правительства региона. В депздраве пояснили, что большая часть оборудования, которое планируют закупить, предназначена для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. 113 аппаратов закупят для диагностики и лечения детей.

«В следующем году продолжим активно реализовывать нацпроекты. Для борьбы с онкологическим заболеваниями приобретем диагностическое и хирургическое оборудование для больниц Салехарда и Ноябрьска. В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями закупим современные аппараты УЗИ в больницы Надыма, Салехарда и Ноябрьска. Сделаем упор на развитии детского здравоохранения – приобретем диагностическое и реабилитационное оборудование в 10 медучреждений округа», – рассказал директор департамента окружного здравоохранения Сергей Новиков.

Исполнят и поручение губернатора Дмитрия Артюхова, данное в ходе большой поездки по Ямалу. Напомним, что в августе на встрече с жителями Муравленко главу региона попросили закупить для больницы аппарат для плазмы крови. В следующем году новое оборудование получат сразу четыре станции переливания крови.

В окружном департаменте финансов подчеркнули – бюджет по-прежнему останется «народным». Социальные расходы превысят 80% и будут направлены, прежде всего, на развитие социальной сферы, инфраструктуры и повышение уровня жизни ямальцев. Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств перед ямальцами с учетом индексации в 2022 году мер соцподдержки на 4%.

Салехард, Елена Васильева

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