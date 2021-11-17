Ямальцы продавали поддельные сертификаты о вакцинации

На Ямале мошенники продавали сертификаты о вакцинации и фальшивые справки о результатах ПЦР-исследования на ковид. Фальшивки сбывались в Новом Уренгое и Тазовском районе.

Возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», сообщает ИА «Север-Пресс».

На одного из злоумышленников наложен штраф в 30 тысяч рублей. Максимальное наказание подразумевает лишение свободы до трех лет.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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